Voici quand se termineront les saisons d'Indéfendable et Antigang

Encore plusieurs semaines à se mettre sous la dent.

Indéfendable / Antigang
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Nous n'en sommes qu'au mois de février et, pourtant, vous êtes nombreux à vous demander quand prendront fin nos quotidiennes ce printemps.

Nous avons donc été aux nouvelles pour vous offrir cette information dès maintenant.

Ainsi, on apprend qu'Indéfendable se terminera le 23 avril, au terme d'une saison qui nous aura permis d'être témoins de procès dans l'air du temps, notamment celui de Martine Brodeur (Maude Guérin) qui aura marqué les esprits. Parions que l'autrice Izabel Chevrier a encore des tours dans son sac pour nous surprendre d'ici la fin de la saison. D'autant plus qu'une cinquième saison a enfin été confirmée par le diffuseur TVA!

Quant à Antigang, la quotidienne de Radio-Canada fera relâche à compter du 16 avril. Si ce projet a connu un départ mouvementé auprès des téléspectateurs, ceux-ci ont vraiment fini par adhérer à la proposition de l'autrice Nadine Bismuth, à tel point qu'il serait maintenant difficile de s'en passer. On en veut toujours plus de Denys Marchand (Sébastien Ricard) et de ses magouilles! Par contre, nous sommes toujours en attente d'une confirmation du diffuseur pour une deuxième saison. Considérant la popularité de la proposition, on espère avoir cette confirmation plus tôt que tard.

Enfin, pourquoi les deux quotidiennes ne finissent-elles pas à la même date? Il faut se rappeler que Radio-Canada et les productions Aetios ont choisi de lancer Antigang avec quatre épisodes d'une heure. Ce faisant, la série finit une semaine plus tôt qu'Indéfendable.

Indéfendable se poursuit du côté de TVA, du lundi au jeudi à 19 h.

Antigang continue du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

