Bonne nouvelle concernant Indéfendable!

Après quelques semaines d'incertitude, voilà que la bonne nouvelle qu'on espérait se pointe le bout du nez : la quotidienne Indéfendable est officiellement renouvelée pour une 5e saison!

L'annonce a été faite en primeur ce mercredi par les médias de l'Agence QMI.

On peut y lire : « Le feu vert pour la cinquième saison était notamment attendu par la showrunner et autrice principale, Izabel Chevrier, qui écrit depuis novembre dernier les intrigues de la prochaine saison. »

En effet, plus tôt cette semaine, l'autrice Izabel Chevrier avait démenti sur les réseaux sociaux de l'émission la rumeur voulant que la série ne revienne pas. Un commentaire qui nous avait donné beaucoup d'espoir de recevoir une nouvelle positive rapidement.

On pourra donc continuer de côtoyer les avocats du Cabine Lapointe-MacDonald-Nolin avec beaucoup de bonheur!

La quatrième saison se poursuit quant à elle sur les ondes de TVA, du lundi au jeudi à 19 h.

D'ailleurs, une nouvelle cause sera lancée ce soir et vous connaissez les comédiens qui la porteront. Les détails ici.

La 5e saison débutera quant à elle en septembre 2026.