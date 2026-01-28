Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Bonne nouvelle concernant Indéfendable!

Il aura fallu être patient, mais...

Image de l'article Bonne nouvelle concernant «Indéfendable» !
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Après quelques semaines d'incertitude, voilà que la bonne nouvelle qu'on espérait se pointe le bout du nez : la quotidienne Indéfendable est officiellement renouvelée pour une 5e saison!

L'annonce a été faite en primeur ce mercredi par les médias de l'Agence QMI.

On peut y lire : « Le feu vert pour la cinquième saison était notamment attendu par la showrunner et autrice principale, Izabel Chevrier, qui écrit depuis novembre dernier les intrigues de la prochaine saison. »

En effet, plus tôt cette semaine, l'autrice Izabel Chevrier avait démenti sur les réseaux sociaux de l'émission la rumeur voulant que la série ne revienne pas. Un commentaire qui nous avait donné beaucoup d'espoir de recevoir une nouvelle positive rapidement.

On pourra donc continuer de côtoyer les avocats du Cabine Lapointe-MacDonald-Nolin avec beaucoup de bonheur!

La quatrième saison se poursuit quant à elle sur les ondes de TVA, du lundi au jeudi à 19 h.

D'ailleurs, une nouvelle cause sera lancée ce soir et vous connaissez les comédiens qui la porteront. Les détails ici.

La 5e saison débutera quant à elle en septembre 2026.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33