Indéfendable s'attaque à un sujet tristement d'actualité avec sa nouvelle cause

C'est ce mardi que vous assisterez à la conclusion du procès de Jacob Fayard (Tiajo PlourdeAsenjo) dans Indéfendable, ce jeune garçon accusé d'avoir froidement assassiné son frère et sa mère, alors qu'il était en dissociation de personnalité. Vous verrez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans ce procès. Préparez vos mouchoirs, la finale sera particulièrement émotive.

C'est donc une nouvelle cause qui s'enclenchera ce mercredi et qui abordera un sujet tristement d'actualité : la violence faite aux femmes et le peu de recours qu'une femme possède quand elle a besoin d'aide en raison d'une situation de violence conjugale. Nous ne vous en dirons pas plus, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute.

Pour porter cette histoire, la production a recruté trois visages connus. En effet, Elizabeth Duperré (voir ses photos) interprètera Emma Rondeau, tandis que la grande comédienne Nathalie Coupal (voir ses photos) jouera sa mère. Charlotte Bégin et Tobie Pelletier (voir sa photo) complètent l'équipe qui portera cette intrigue.

Un peu à l'image de l'histoire de Martine Brodeur (Maude Guérin) plus tôt cette saison, on voit que l'autrice Izabel Chevrier souhaite nous faire réfléchir plus jamais sur la situation des femmes, la montée d'un masculinisme inquiétant et à la violence intrafamiliale. On n'en parlera jamais assez...

En outre, soyez TRÈS attentif durant le générique de l'épisode de jeudi, puisque vous y entendrez un indice sur ce qui vous attend la semaine prochaine et qui pourrait changer bien des choses!

C'est à ne pas manquer dans Indéfendable du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.