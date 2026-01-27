L'autrice d'Indéfendable dément une rumeur persistante

Après la finale de mi-saison, plusieurs adeptes de la série Indéfendable se sont inquiétés de ne pas apprendre le renouvellement de la quotidienne pour une 5e saison, comme c'était habituellement le cas dans les années précédentes.

Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur s'emballe et que l'information soit déformée par des sites frauduleux.

Interpelée par une internaute sur les réseaux sociaux de l'émission, l'autrice Izabel Chevrier a tenu à mettre les pendules à l'heure en démentant l'information.

L'internaute lui demandait « C'est tu vrai que la série ne revient pas??? », ce à quoi l'autrice a répondu :

Mais non! Ce sont des fakes news. Il ne faut pas cliquer sur ces liens. Référez-vous toujours à notre page Facebook pour avoir l'heure juste.

Voyez l'échange ci-dessous.

Voilà qui est rassurant pour tous les adeptes de la quotidienne!

Comme on le sait, la situation précaire de la télévision québécoise et les budgets restreints peuvent ralentir le processus de renouvellement pour la plupart des séries. Ce délai est donc tout à fait normal dans la situation actuelle. Il faut donner le temps à la maison de production et au diffuseur de ficeler le budget.

En outre, nous espérons vivement avoir de bonnes nouvelles en ce sens très bientôt, d'autant plus que la série est plus pertinente que jamais, avec des intrigues d'actualité et qui font réfléchir.

Dès que le renouvellement sera confirmé, nous en ferons l'annonce dans nos pages.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.