Les téléspectateurs sont inquiets pour Indéfendable

TVA annonce normalement à chaque fin de mi-saison, à l'automne, le renouvellement de sa quotidienne Indéfendable. Ce ne fut pas le cas en décembre dernier, et vous avez été nombreux à le remarquer.

Plusieurs adeptes ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, soulignant ce délai dans la confirmation d'une cinquième saison. En effet, TVA tarde à confirmer la nouvelle. Qu'en est-il vraiment?

Sans dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, la situation précaire de la télévision québécoise, les budgets restreints et l'exode des téléspectateurs vers les plateformes ralentissent le processus de renouvellement, pour ne pas dire qu'ils le compliquent, pour la plupart des séries. Ce délai est donc peut-être tout à fait normal dans la situation actuelle.

Plusieurs craignent que ce soit toutefois l'autrice Izabel Chevrier qui décide de mettre un terme sa série juridique. Nous espérons que non! D'autant plus qu'on nous livre en ce moment l'un des procès les plus captivants de la série. Comme quoi il y a toujours des sujets intéressants pour animer le Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin!

Nous espérons une belle annonce en ce sens dès que possible et nous vous la communiquerons dans nos pages aussitôt, évidemment!

Rappelons que Maude Guérin a offert une performance bouleversante pour lancer la mi-saison d'hiver. On vous en parlait ici.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

