Voici ce qui vous attend pour le retour de Tout le monde en parle dimanche prochain

Après une pause de plusieurs semaines, Guy A. Lepage s'apprête à reprendre son siège d'animateur du talk-show Tout le monde en parle. Le rendez-vous dominical, qui frôle le million de téléspectateurs à chaque épisode, est toujours aussi populaire, alors que les acteurs de l'actualité défilent sur le plateau pour présenter des projets ou encore s'exprimer sur un sujet chaud.

Ainsi, dès dimanche prochain, les téléspectateurs pourront renouer avec l'animateur. Cependant, ce n'est pas un épisode régulier qui leur sera servi, mais bien un condensé des meilleurs moments survenus lors de la première partie de la 21e saison, comme c'est la tradition depuis plusieurs années déjà. Des extraits d'entrevues des passages figurant parmi les plus marquants des derniers mois seront ainsi présentés, offrant un récapitulatif digne de ce nom des 11 plus récentes émissions.

D'ailleurs, plus que jamais l'automne dernier, les discussions survenues à Tout le monde en parle ont enflammé les salons et provoqué une tonne de réactions sur les réseaux sociaux. On risque donc de revoir le moment où des membres de l'équipe du documentaire Alphas étaient présents, où l'un d'eux avait même semé la zizanie en direct. Les détails ici.

Le remarqué passage de Dany Turcotte, dans lequel il avait livré un échange tendu et inattendu, risque également d'être présenté. On en parlait dans cet article. Qui plus est, plusieurs moments touchants auront aussi été diffusés tout l'automne, que l'on pense à Maripier Morin, qui s'était confiée au sujet du décès de son frère, ou encore à la réalisatrice Lawrence Côté Collins, qui avait offert un puissant témoignage sur la santé mentale.

Gageons que la suite de la 21e saison sera tout aussi étonnante!

Les meilleurs moments de Tout le monde en parle seront diffusés le dimanche 12 janvier à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé. La saison régulière reprendra quant à elle le 19 janvier prochain.