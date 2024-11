Les téléspectateurs commentent une entrevue troublante à Tout le monde en parle

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait la réalisatrice Lawrence Côté Collins, venue faire la promotion de son documentaire Billy et de son livre Billy à vie.

Dans ce documentaire, la cinéaste retrouve son agresseur en prison. Elle veut comprendre, pardonner et accompagner un homme souffrant. Billy est schizophrène et sa plus grave crise a laissé deux morts. Leur relation d’amitié carcérale épistolaire met en lumière la vérité sur cette maladie mentale qui n’était ni diagnostiquée ni soignée. Ensemble, ils se racontent et se reconstruisent à travers une correspondance intime et des archives vidéo inédites.

D'emblée, l'invitée est arrivée sur le plateau fébrile, demandant à l'animateur d'avoir une caméra pour s'adresser directement au sujet de son documentaire, son ami Billy. Elle lui a dit que ce qu'il voyait à la télévision était bien vrai et que s'il ne se sentait pas bien, il devait téléphoner à sa soeur pour obtenir du soutien.

Cette intervention hypernerveuse donnait le ton à une entrevue bouleversante, qui aborderait de front la maladie mentale sous toutes ses coutures.

Peu après, de nombreux téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs impressions sur cette entrevue à fleur de peau.

S'ils étaient plusieurs à souligner le courage de la réalisatrice de visiter un plateau sur lequel elle ne se sentait visiblement pas très confortable, d'autres ont aussi mentionné que l'entrevue était particulièrement dérangeante, en raison de l'état troublé de l'invitée.

Voici quelques commentaires triés sur le volet :

« Bravo pour votre courage et votre bienveillance envers la cause de la santé mentale »

« "es-tu en train de sacrifier ta propre santé mentale au détriment de Billy?" ; à la lueur de cette entrevue, je crois très fortement que la réponse est OUI! Autant que c’était important, mais autant que c’était quasi malaisant comme entrevue, je ne sais comme pas comment me sentir mettons, et vous? »

« On vient de vivre de quoi…Ouf… Courage à elle et Billy! »

« Cette femme a l’air tellement mal à l’aise d’être là. C’est profondément troublant. »

« La comparaison du masque à oxygène en avion était très appropriée…Prends soin de toi maintenant, tu as fait plus que ta part et tu as besoin de respirer. »

« Ouf… Vraiment malaisant comme entrevue. Quand elle s’est adressée à Billy à travers la caméra, je croyais à une mise en scène. La bienveillance c’est à elle avant tout qu’elle devrait l’offrir. À l’instar de Billy mais pas de la même manière, elle me semble très instable. Je lui souhaite sincèrement de prendre soins d’elle. »

« Jamais vu une entrevue aussi humaine et troublante à TLMEP!!! Oufffff! Une femme plus que remarquable en don de soi! Comme je lui souhaite, je leur souhaite, des temps plus doux, plus sereins! »

« Je lui souhaite vraiment de prendre soin d'elle maintenant »

Nous tenons à remercier personnellement Lawrence Côté Collins pour cette entrevue exigeante, qui a su mettre en lumière, sans jugement, les enjeux de la maladie mentale. Nous lui souhaitons de trouver la paix dans ce parcours sinueux, mais lumineux, qu'elle a entrepris.

Le documentaire Billy sera présenté, dans le cadre des Rencontres du documentaire de Montréal, au Cineplex Quartier Latin de Montréal le 28 novembre et à la Cinémathèque québécoise le 1er décembre. C'est à voir!

Le livre Billy à vie, dans lequel on retrouve les écrits de Billy, sera disponible en librairies à compter de ce mercredi.