Voici ce qui vous attend dans la prochaine semaine de MasterChef

Dès lundi prochain s'entamera la troisième semaine de la compétition MasterChef Québec, dans une première saison enlevante animée par Stefano Faita et Martin Picard. La compétition est au rendez-vous et relevée alors que la production a réussi à rassembler des candidats inspirés et talentueux, qui viennent de partout à travers le Québec.

Cette semaine, c'est le cowboy Vincent qui a dû quitter la compétition, au terme d'un défi d'élimination assez corsé, qui mettait à l'épreuve les connaissances techniques et la rapidité des participants. Malheureusement, la découpe d'un poulet aura eu raison de l'agriculteur...

Dès la semaine prochaine, la compétition se complique, alors que les participants devront encore une fois affronter la boîte mystère. Dans l'extrait que nous avons vu à la fin de l'épisode de jeudi, nous constations que les candidats devront en découdre avec les courges et les cruciféracées, qui sont souvent les mal-aimés de l'assiette. Arriveront-ils à des résultats étonnants qui mettent ces ingrédients à l'honneur?

Plus encore, ils auront à réaliser un défi en équipe. Pour le moment, nous ne connaissons pas la teneur de ce défi, mais nous savons toutefois que de nombreuses personnalités impliquées dans la sphère culinaire se présenteront sur le plateau pour juger des résultats.

Ainsi, à l'émission la semaine prochaine, vous pourrez voir Julie Bélanger, Benoît Roberge, Jonathan Garnier, Jean Michel Leblond, Hélène Bourgeois Leclerc et Émilie Fournier. De quoi épicer un peu la compétition!

Évidemment, à la fin de la semaine prochaine, un autre candidat devra remettre son précieux tablier blanc. Qui est le prochain à partir selon vous?

Notons que le gagnant ou la gagnante de la saison repartira avec un grand prix d'une valeur de 50 000 $, sans oublier le prestigieux trophée tant convoité de MasterChef.

📺 La compétition MasterChef Qc est présentée du lundi au jeudi 19 h 30 à TVA et TVA+.

