Qu'arrive-t-il des provisions inutilisées dans MasterChef Québec? La production répond (VIDÉO)

La très attendue adaptation québécoise de MasterChef est enfin sur nos écrans. Maintenant que seize candidats se sont démarqués lors des rondes d'auditions, la compétition jugée par Stefano Faita et Martin Picard débute officiellement cette semaine.

Certains l'écoutent, certes, par curiosité, alors que d'autres sont en quête d'inspiration et impressionnés par la créativité et la débrouillardise des chefs amateurs. Mais nombreux sont ceux qui rêveraient de mettre à profit une cuisine tout équipée et un garde-manger débordant de couleurs et de saveurs comme celui de la production. Si vous n'avez pas encore visionné l'émission, nous vous en dévoilons le décor ci-bas, dans une courte vidéo de visite sur le plateau.

Vous êtes-vous déjà demandés ce qu'il advenait des provisions inutilisées dans le garde-manger de l'émission? Avec le coût de la vie actuel, pas question de gaspiller autant de ressources! Rassurez-vous, la production avait prévu le coup.

Fruits, légumes et viande décongelée : tous ces aliments sont remis à l'organisme La Maison du Père. Ils offrent tout ce qui est sur le point d'être expiré. D'ailleurs, les plats qui ont été cuisinés par les candidats et qui n'ont pas été mangés dans le cadre de l'émission sont, eux aussi, offerts à cette cause, qui distribuent ensuite les denrées à ses visiteurs en situation d'itinérance. La noble organisation est une maison d'hébergement d'urgence qui offre de la nourriture et un lit pour une nuit. Juste avant les fêtes, c'est l'ensemble de la nourriture du garde-manger Métro qui a été remis, y compris les aliments non périssables.

La version québécoise de l'émission de cuisine n'est pas la première à redonner ses surplus (parce que, avouons-le, c'est l'abondance dans ces penderies!). C'est également le cas dans la version américaine qu'anime Gordon Ramsay, remettant la nourriture à l'organisme MEND. Idem chez les Britanniques, selon le magazine The Sun, mais ce sont les jeunes membres des équipes de production, ou encore ceux avec des familles, qui repartent avec les excédents de nourriture MasterChef UK, considérant l'enjeu du gaspillage avec tout autant de sérieux.

Ainsi, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir en regardant la sélection fraîche de nourriture à laquelle ont affaire les chefs amateurs en début d'épreuve. Ne reste plus qu'à tenter de reproduire les recettes tantôt complexes, tantôt donnant l'eau à la bouche et de se délecter pleinement des épisodes.

En rappel : Parmi les commentaires du public, autant les habitués du concept que les nouveaux adeptes, une critique revient de façon récurrente. Lisez-en plus à ce sujet, ici.