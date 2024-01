Masterchef Québec : Charles Lafortune répond à une critique du public et rassure les fans

Masterchef Québec a été lancé la semaine dernière avec les auditions. Les 16 cuisiniers amateurs ont alors été choisis par les juges Martin Picard et Stefano Faita. Cette semaine, nous assisterons au début de la vraie compétition.

Sur ses réseaux sociaux, le producteur Charles Lafortune a pris la parole lundi en fin de journée afin de répondre à une critique récurrente des téléspectateurs et rassurer ceux qui sont déjà fans du format.

« Je sais que 30 minutes ça passe vite », mentionne-t-il d'emblée.

Il faut dire que les téléspectateurs ont été très vocaux à ce sujet la semaine dernière. Voyez certains commentaires plutôt bouillants ici.

« Mais ce soir, on change le rythme de l'émission comme on rentre dans la compétition », poursuit le sympathique producteur. « Tous les règlements, vous allez voir ça au fur et à mesure.

Merci beaucoup d'être aussi nombreux à l'écoute, on est très très contents et vous allez pouvoir voir la toute nouvelle ouverture de l'émission, parce que, avant qu'on sache qui entrait dans la compétition, on ne pouvait pas faire l'ouverture.

Alors c'est tout nouveau, ce soir, 19 h 30. Et puis, demain, de la grande visite Josée di Stasio, elle qui se fait très rare à la télé. Nous sommes très heureux de l'avoir à l'émission. »

Écoutez son message complet au bas de l'article.

Parmi les autres juges invités cette saison, notons Louis-François Marcotte, Martin Juneau, Soeur Angèle et Sébastien Benoît.

Précisons que la première de Masterchef Québec, lundi dernier, a été regardée par 720 000 téléspectateurs. L'émission a perdu des plumes au cours de la semaine, se retrouvant avec 521 000 fidèles jeudi soir, selon les données préliminaires de la firme Numéris.

Par contre, tout comme Charles Lafortune, nous sommes confiants que la compétition régulière saura rallier énormément de téléspectateurs. Nous avons eu la chance de voir les deux premiers épisodes de cette semaine et on y retrouve des juges plus à l'aise, des cuisiniers amateurs talentueux et une intensité en cuisine qui nous donne envie de rester accrochés à notre télé.

Voici quelques petites précisons techniques : la compétition, qui s'amorce ce lundi soir, se poursuivra jusqu'au 29 mars. La demi-finale aura lieu les lundi et mardi 1er et 2 avril, la finale le 3 et la remise du trophée se fera le jeudi 4 avril.

Nous vous invitons à découvrir l'identité des 16 cuisiniers amateurs de Masterchef Québec dans notre fiche de l'émission ici.