La deuxième semaine de défis MasterChef est bien entamée, le public commence déjà à identifier des concurrents qui se démarquent plus que d'autres, et s'attachent à certaines personnalités.

En entrevue avec le coanimateur et juge de la grande compétition culinaire, Stefano Faita, nous étions curieux de savoir lesquels des candidats l'avaient impressionné. Nous nous sommes aussi intéressés à l'avenir qu'il leur prédisait, après la finale : « Il y a Sandra qui se démarque tout le temps. Elle sourit toujours cette fille-là. Et c'est une sacrée bonne cuisinière. [...] Elle, je te dirais que c'est un coup de cœur. »

Il ajoute tout de même, honnête: « C'est tous des coups de cœur! Il y a Yvon [...] qui est un peu farfelu. C'est un homme qui est un peu plus âgé, qui a la tête dure. Il était confiant de ce qu'il faisait, mais il était ouvert aux critiques et aux commentaires, c'est ça qui est le fun. Chacun a son petit je ne sais quoi. Il y a Meriem et Fadwa, qui cuisinent souvent avec les épices et saveurs du Maroc. Elles veulent vraiment faire découvrir ces saveurs-là au Québec, alors c'est vraiment le fun. »

C'est des gens qui sont hyper colorés, charismatiques, passionnés. Il y en a quelques-uns qui ne travaillent pas, veut veut pas, c'est des gens qui ont pris congé pour être là. Ce sont de bons cuisiniers, on les a vus évoluer et c'est ça qu'on voulait.

Selon lui, un passage à MasterChef n'est toutefois pas un laissez-passer dans le monde professionnel de la cuisine. « Est-ce que je pense qu'ils vont faire ça, les candidats? Je ne suis pas sûr. Il y a souvent des gens qui ont des carrières : ingénieurs, gestionnaires, etc. Est-ce qu'ils voudront tout lâcher pour ouvrir un restaurant? Moi qui suis restaurateur, je leur dirais "fais-le pas!" (rires). Rendu là, je pense qu'ils sont vraiment ici par plaisir. » Il ajoute tout de même une nuance, dans le cas de deux candidates, dont il semble apprécier les couleurs. « Je pense qu'il y a un manque de cuisine marocaine sur le marché québécois alors Fadwa et Meriem, si jamais un jour elles voulaient s'aventurer en restauration ou en traiteur, ça pourrait marcher. »

MasterChef Québec est en ondes à TVA du lundi au jeudi à 19h30.