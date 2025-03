Voici à quel moment vous pourrez voir la série Alertes : Pelletier

Alors que la mi-saison d'Alertes prend fin ce lundi, pour une pause estivale, nous nous sommes entretenus avec le comédien Patrick Côté, qu'on peut voir actuellement dans Indéfendable, alors que celui-ci tiendra un rôle d'importance dans la série dérivée Alertes : Pelletier.

Dans ce nouveau concept particulièrement intéressant et fécond, qui comptera six épisodes, on retrouve le personnage de Guillaume Pelletier, joué par Danny Gilmore, alors que celui-ci espérait profiter de vacances bien méritées. La vie va en décider autrement, lorsqu'une femme est retrouvée morte dans la région où il se trouve. Il devra donc enquêter sur le cas pour trouver le ou les coupables. Découvrez tous les comédiens qui feront partie de ce projet ici.

« C'est autour d'un féminicide », nous explique Patrick Côté. « Moi, j'interprète Yannick Courtemanche qui est le chum de la malheureuse victime. Il y a une grosse enquête autour de ça. Ça s'appelle Alertes : Pelletier, parce que tout tourne autour de Pelletier, évidemment. Il s'en va en vacances, mais finalement, il n'y aura pas de vacances. Donc, l'histoire, c'est une petite série de six épisodes, mais c'est très, très chargé. Il y a des acteurs incroyables là-dedans. »

Du même coup, le comédien nous révèle à quel moment nous pourrons découvrir ce nouveau projet, soit en décembre prochain : « C'est un hors-série qui va être dans la saison morte, entre Alertes qui finit avant les fêtes et qui va recommencer en janvier. Donc, ça va être au mois de décembre, sur illico+. » La date précise est toutefois à confirmer.

« Ça a été vraiment un beau tournage. Ça a été un sprint dans un marathon, si je peux dire. Ça a été vraiment très intense, tourner l'hiver dehors, c'était vraiment le fun. Ç'a été dur aussi pour l'équipe. » On vous parlait des conditions difficiles de tournage ici.

Patrick Côté s'estime chanceux que les productions Pixcom pensent à lui pour des rôles qui le font sortir de son casting et de sa zone de confort : « Là, c'est l'fun, parce qu'on prend des chances, on me donne des rôles où je peux vraiment jouer d'autres choses avec des émotions que le monde n'attend peut-être pas vis-à-vis de ma personnalité ou vis-à-vis du casting établi qu'on m'avait donné. »

Le comédien estime qu'Alertes : Pelletier pourrait faire oeuvre utile : « Oui, il va y avoir une sensibilisation, mais c'est quoi les solutions? Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut être capable de voir en arrière de ça. »

Nous avons particulièrement hâte de découvrir cette nouvelle proposition. Et vous?

Notons que nous venons de voir l'un des épisodes les plus intenses d'Alertes, une prise d'otage qui s'est soldée par un événement particulièrement dramatique qui va garder les téléspectateurs en haleine jusqu'à la finale de mi-saison, ce lundi 31 mars.

