Varda annonce qu'elle sera de la distribution d'une populaire série

Si on la connaît bien comme animatrice, chroniqueuse et autrice, Varda Étienne a rarement été vue en fiction. Il faut en outre remonter dans son CV en 2017 et avant pour trouver des rôles dans Les pêcheurs, Lance et compte : Nouvelle génération et Virginie.

Voilà que cette saison, celle-ci sera comédienne dans la quotidienne Indéfendable, une nouvelle qu'elle confirme avec excitation sur ses réseaux sociaux.

Elle écrit : « OMG, LA MADAME EST HEUREUSE ET FÉBRILE CE MATIN!🤗

Trop contente de vous annoncer que j'ai décroché un rôle dans la série Indéfendable!!!

Vous dire à quel point je suis honorée et flattée d'avoir été choisie!

Je n'ai presque pas dormi la nuit dernière: je répétais sans cesse mon texte....20, 30 fois!😂

Première journée de tournage aujourd'hui. J'ai tellement hâte!☺️ »

Voyez sa publication ci-dessous, dans laquelle elle partage aussi une première photo sur le plateau.

Ce sera un bonheur de la découvrir dans ce nouveau contexte!

Varda s'ajoute ainsi à la liste des comédiennes et comédiens dont la participation à la quotidienne, dans la troisième saison, a été confirmée cette semaine. Tous les détails sur la nouvelle distribution se trouvent ici.

D'ici à ce qu'on la voie dans la quotidienne, nous continuons à suivre Varda comme chroniqueuse à Sucré salé, où elle reçoit ses invité.e.s dans sa cour à Brossard.

Indéfendable sera de retour en ondes, pour une 3e saison, à compter du lundi 9 septembre à 19 h à TVA.

