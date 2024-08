Bande-annonce : Tous ces comédiens se joignent à la 3e saison d'Indéfendable

TVA dévoile ce mercredi l'extraordinaire bande-annonce de la troisième saison d'Indéfendable, dans laquelle on peut en apprendre beaucoup sur ce qui nous attend à compter de septembre.

Dans la foulée de la terrible explosion qui aura engendré deux morts au sein de l'équipe du Cabinet MacDonald-Lapointe, on retrouve les personnages interprétés par Sébastien Delorme, Michel Laperrière, Mathieu Baron, Julie Trépanier et Mikhaïl Ahooja dans tous leurs états.

Plus encore, nous découvrirons l'identité du présumé meurtrier de la première cause de la saison. Il s'agit du talentueux Guillaume Cyr. Rappelons que dans cette cause, Marianne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé), maintenant couronne, affrontera Léo Macdonald. La comédienne nous parlait de ce changement ici.

Cette bande-annonce nous permet aussi de repérer de nombreux noms de comédiennes et comédiens qui viendront bonifier l'intrigue au fil de la troisième saison. Certains sont étonnants! Voici ceux et celles que nous avons réussi à entrevoir (cliquez sur les noms si vous voulez voir leurs photos) :

En outre, il sera intéressant de retrouver Mario Saint-Amand, qui s'est fait très discret au petit écran depuis plusieurs années.

Voyez cette fameuse bande-annonce ci-dessous. Des images de la saison 3 sont aussi disponibles ci-dessous.

Attention, après l'avoir visionnée, vous pourrez difficilement contenir votre impatience pour la rentrée de septembre.

Indéfendable reprendra sur les ondes de TVA à compter du lundi 9 septembre à 19 h. C'est un rendez-vous!

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'automne, pour ne rien manquer des nouveautés et du retour de vos émissions préférées.