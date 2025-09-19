Accueil
Une première image de l'arrivée de cette actrice de Sorcières dans STAT

Voyez des images du 6e épisode.

Image de l'article Une première image de l'arrivée de cette actrice de «Sorcières» dans «STAT »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Depuis quelques semaines nous vous parlons de l'arrivée de Gaston Lepage et de son amoureuse Louise Laparé, qu'on a pu voir récemment dans Sorcières, dans STAT.

Voyez-les d'ailleurs parler de leur expérience sur le plateau ici.

Le couple débarquera dans l'intrigue au cinquième épisode, puis fera aussi partie de l'intrigue de la semaine suivante.

Voyez une première image de la comédienne, qui semble discuter avec la travailleuse sociale Josette Harvey (Micheline Lanctôt), ci-dessous.

Dans les images de ce sixième épisode partagées par Radio-Canada, on aperçoit également Claude Coupal (Caroline Néron), visiblement de retour en poste après les revers décoiffants du début de la saison.

Notons qu'un autre personnage important reviendra dans cet épisode du 14 octobre. Apprenez-en plus ici.

On remarque également que Daniel Laramée (Bruno Marcil) est aussi en poste, peu de temps après le décès de sa conjointe.

Rappelons qu'une nouvelle médecin débarquera à Saint-Vincent mardi prochain. Tous les détails ici.

STAT est maintenant diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

STAT, s4e6

1/6
STAT, s4e6
© Radio-Canada

Informations complémentaires

Version: 2.23.11 - c4667f18