Voici quand vous pourrez retrouver le personnage de Marc Beaupré dans STAT

La trajectoire du personnage de Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) dans STAT a pris une courbe pour le moins dramatique la saison dernière, alors que celui-ci tuait deux de ses collègues pendant un épisode de psychose.

Depuis, celui-ci est enfermé dans un établissement psychiatrique, frappé de stupeur par les gestes qu'il a posés.

À la fin de la saison dernière, l'autrice Marie-Andrée Labbé ouvrait la porte vers un nouveau ressort dramatique, tandis que le docteur Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) se confiait à son ancien collègue sur le lourd secret qu'il porte depuis longtemps, le meurtre accidentel du conjoint d'Emmanuelle St-Cyr.

« Moi aussi, j'ai déjà tué quelqu'un », lançait-il à Steve Jolicoeur, pantois devant cette affirmation.

Il était alors facile de comprendre que Jacob Faubert venait de commettre un faux pas monumental en voulant être honnête. L'autrice Marie-Andrée Labbé nous confirmait d'ailleurs récemment, en table ronde, qu'elle n'en resterait pas là avec cette histoire.

Pourtant, Steve Joliceur est absent de l'intrigue depuis le début de cette quatrième saison.

Le nouveau format hebdomadaire fait bien sûr en sorte qu'on ne peut pas côtoyer tous les médecins en même temps. Quand sera-t-il de retour dans l'intrigue?

Il faudra patienter jusqu'au sixième épisode, le 14 octobre prochain, avant de le retrouver dans la suite de cette intrigue qui promet d'être émotive. « « Vous ne serez pas déçu », nous lançait récemment Marc Beaupré, intrigant, dans une entrevue que vous pouvez lire ici.

C'est à ne pas manquer, les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Découvrez ici quand vous pourrez retrouver le personnage joué par Jean-Philippe Perras, le psychiatre de Saint-Vincent.

Par ailleurs, nous apprenions cette semaine que Marc Beaupré a décroché un rôle dans le nouveau projet des créateurs de la série Chouchou.