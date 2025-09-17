Voici pourquoi Antoine Diamond n'est pas dans le début de la saison de STAT

Alors que la nouvelle saison de STAT en format hebdomadaire bat son plein, une question est souvent posée par les adeptes de la série sur les réseaux sociaux. Où est donc le psychiatre Antoine Diamond, qui est absent de l'intrigue depuis le début?

Même dans le 3e épisode, offert en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv, on ne retrouve pas le sympathique médecin, qui est tombé dans l'oeil de l'urgentologue Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément). Ça sent la romance, mais encore faut-il qu'Antoine Diamond remette les pieds à l'hôpital Saint-Vincent pour cela!

Le comédien Jean-Philippe Perras, qui incarne le séduisant docteur, nous confirme que ce sont ses horaires de tournage pour un autre projet, la série Dérive qui débarquera sur Crave le 13 novembre prochain, qui ont fait en sorte qu'il faut patienter pour le retrouver. Il nous confirme aussi que l'autrice Marie-Andrée Labbé a voulu « laisser la place à d’autres intrigues captivantes ». En effet, l'histoire bouleversante de ce petit garçon « avec un bobo dans la bouche » ne manque pas de nous chavirer. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, promis!

Ce faisant, il faudra être un peu patients avant de retrouver Jean-Philippe Perras à l'écran. Le comédien nous confirme qu'il fera son arrivée vers le 5e ou 6e épisode de la saison. Nous espérons en outre que ces retrouvailles se solderont en une romance sulfureuse avec l'urgentologue en chef, de quoi élever la chaleur d'un cran dans les salons québécois.

Lisez ici l'entrevue réalisée avec Jean-Philippe Perras, dans laquelle il aborde cette possible romance, de même que l'intrigue qui entourera son personnage cette saison.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.