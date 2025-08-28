Relation amoureuse entre Emmanuelle et Antoine dans STAT? Jean-Philippe Perras commente

Ce mercredi, lors du lancement de la programmation de Noovo et Crave, nous avons pu nous entretenir avec Jean-Philippe Perras, qui tiendra la vedette de deux projets de la chaîne, la série Dérive et le docuréalité Les Morin-Perras sous le même toit.

Évidemment, nous ne pouvions passer sous silence son rôle dans STAT, tandis que tous les espoirs sont permis pour une relation amoureuse entre son psychiatre Antoine Diamond et l'urgentologue en chef, Emmanuelle St-Cyr, jouée par Suzanne Clément.

En effet, dans les derniers épisodes de la saison 3, une amourette semblait se dessiner, sous la plume de l'autrice Marie-Andrée Labbé. Comme les tournages de la quatrième saison sont commencés depuis le mois de juillet, voici ce que le comédien a pu nous dire à ce sujet, tout en protégeant bien l'intrigue que nous pourrons voir cet automne.

« Je pense qu'il y a quelque chose de beau dans la relation d'égale à égal entre Emmanuel et Antoine. Je ne vois pas pourquoi ça se terminerait », nous lance-t-il d'abord, mystérieux.

Il ajoute toutefois, sourire en coin : « il y aura sûrement une volonté de plus d'affinités avec certains membres de l'équipe! »

Ainsi, si l'on comprend bien ces affirmations, il se pourrait que nos attentes romantiques soient récompensées dans cette suite en format hebdomadaire.

Par ailleurs, le comédien nous confirme que nous découvrirons davantage son personnage dans cette nouvelle saison, notamment en le suivant à l'extérieur des murs de l'hôpital Saint-Vincent : « C'est une incursion encore plus dans son intime, dans ce qui le définit le plus, c'est-à-dire son empathie, son côté travailleur social, son côté psychiatre de rue. On aura la chance d'aller là-dedans. »

Dans l'incursion de sa vie de psychiatre de rue, ça fait longtemps qu'il fait ça, on va aussi découvrir d'autres personnages que lui côtoie au quotidien depuis des années.

Jean-Philippe nous confirme en ce sens avoir déjà partagé plusieurs scènes avec une jeune comédienne plus que talentueuse, Zeneb Blanchet (voir sa photo ici).

Sachez finalement que Jean-Philippe Perras ne fera pas partie du premier épisode de la saison, mais qu'il sera davantage présent plus tard.

On va garder le côté punché, haletant et on espère s'attacher encore plus à Antoine Diamond.

STAT reprend du service les mardis à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Un épisode sera offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.