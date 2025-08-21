Accueil
Marc Beaupré sera-t-il de retour dans STAT? Il nous répond

« Vous ne serez pas déçu! »

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Rencontré lors de la rentrée 2025-2026 de Télé-Québec, Marc Beaupré nous a confirmé que son personnage de Steve Jolicoeur sera de retour dans STAT, mais qu'il sera « beaucoup moins » présent qu'avant.

C'est beaucoup moins, mais c'est plus punché.

Il poursuit : « C'est ça qui est le fun. Moins t'es là souvent, plus quand t'arrives, ça punche. Il y a de l'or autour de lui. Il a tué son collègue, il en a laissé mourir une autre. »

Il a un procès qui l'attend.

Rappelons que Steve est présentement en prison pour le meurtre de Philippe Dupéré (Patrick Labbé) et pour ne pas avoir porté secours à une personne en détresse, soit Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard).

Même s'il ne peut rien révéler précisément sur ce qui attend son personnage pour la suite de l'histoire, il nous dit ceci : « Vous ne serez pas déçu! Avec ce que je sais maintenant, je suis comme : "OK, yes, ça va être le fun." Ça va être riche en rebondissements. »

Nous avons certainement bien hâte de découvrir ce qui l'attend!

Rappelons que nous apprenions aussi cette semaine le retour d'un autre personnage qui gravite autour de l'intrigue principale de STAT. Découvrez le tout ici.

Également, Genevieve Schmidt nous a parlé de ce qui attend sa Isabelle dans les prochains mois. Lisez le tout ici.

Informations complémentaires

