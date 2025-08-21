Marc Beaupré sera-t-il de retour dans STAT? Il nous répond

Rencontré lors de la rentrée 2025-2026 de Télé-Québec, Marc Beaupré nous a confirmé que son personnage de Steve Jolicoeur sera de retour dans STAT, mais qu'il sera « beaucoup moins » présent qu'avant.

C'est beaucoup moins, mais c'est plus punché.

Il poursuit : « C'est ça qui est le fun. Moins t'es là souvent, plus quand t'arrives, ça punche. Il y a de l'or autour de lui. Il a tué son collègue, il en a laissé mourir une autre. »

Il a un procès qui l'attend.

Rappelons que Steve est présentement en prison pour le meurtre de Philippe Dupéré (Patrick Labbé) et pour ne pas avoir porté secours à une personne en détresse, soit Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard).

Même s'il ne peut rien révéler précisément sur ce qui attend son personnage pour la suite de l'histoire, il nous dit ceci : « Vous ne serez pas déçu! Avec ce que je sais maintenant, je suis comme : "OK, yes, ça va être le fun." Ça va être riche en rebondissements. »

Nous avons certainement bien hâte de découvrir ce qui l'attend!

