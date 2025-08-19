Benjamin Gratton sera-t-il de retour dans STAT? On a la réponse

Siméon, le fils d'Isabelle Granger, est l’un des personnages les plus attachants de STAT. Si tous les protagonistes sont de retour dans cette nouvelle saison, rien n'est assuré pour les personnages secondaires.

Nous avons récemment rencontré Geneviève Schmidt sur le plateau de la série Les Crues et lui avons demandé si Benjamin Gratton fait partie de la distribution de cette quatrième saison. « Siméon est de retour », dit-elle d'abord.

« Maintenant, avec les horaires, c'est plus particulier, dans le sens qu'on le voit moins. Les rôles un petit peu plus à l'extérieur de l'hôpital, on les voit moins en ce moment. On tourne l'épisode de 1 à 12, donc la moitié de la saison. Je sais qu'après, de 12 à 24, les gens extérieurs vont revenir un petit peu plus. On va être plus en location, à l'extérieur. »

Geneviève avoue avoir eu un coup de coeur pour Benjamin dès sa première rencontre avec lui. « Il a le plaisir de vivre le moment présent. S'il est content, il est content. S'il est fâché, il est fâché. Des fois, on joue, puis on est bien stressés, on se met bien de la pression. Puis des fois, juste un petit regard de lui où qu'on rit, où on parle d'une voiture, où on joue à la tag ou à la cachette dans le décor. Juste ça, ça fait : "Hey, on ne sauve peut-être pas des vies, mais on sait divertir". C'est ça que je pense que je fais le mieux dans ma vie, moi, divertir. »

Il me "reground", en fait, Benjamin. C'est l'fun les gens heureux autour de nous, puis Benjamin, il est heureux.

Les tournages des 24 épisodes de STAT se termineront en décembre prochain.

La grande première sera diffusée le mardi 9 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Précisons qu'une nouvelle bande-annonce est présentement diffusée à la télé. Voyez ce qu'elle contient ici.