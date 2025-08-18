La nouvelle bande-annonce de STAT révèle certaines informations intéressantes

Dans celle-ci, on peut voir notamment Claude Coupal ( Caroline Néron ), bâillonnée et attachée à l'arrière d'un véhicule. On se souviendra que la directrice avait été enlevée lors de l'attaque à l'hôpital dans la finale de saison. On peut l'entendre appeler Pascal ( Normand D'Amour ) au téléphone. Est-ce pour lui demander de l'aide? Ou est-ce une demande de ses ravisseurs afin d'obtenir une rançon? Nous aurons la réponse le 9 septembre prochain.

Une nouvelle bande-annonce de STAT est présentée depuis peu à la télévision.

Dans cette même bande-annonce, on apprend aussi qu'il n'y a pas eu de blessé à Saint-Vincent lors de la fameuse attaque, hormis Laurent Lamy, qui se trouve dans un piteux état. Emmanuelle (Suzanne Clément) sera questionnée par les policiers sur ses faits et gestes après avoir quitté l'urgence ce soir-là.

On peut aussi voir Éric (Stéphane Rousseau) demander à Manu de lui parler avant qu'elle quitte l'hôpital et celle-ci de lui répondre : « On se parlera demain, SI tu reviens ».

Pascal aussi lance une phrase choc : « J'ai retrouvé mon poste, y'a personne qui va me l'enlever. »

Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) sera aussi présent très tôt dans l'histoire alors qu'il tentera de gérer la situation précaire dans laquelle l'hôpital se trouve après l'attentat.

Tout ça nous rend d'autant plus impatients de découvrir ce que nous réserve Marie-Andrée Labbé dans ce nouveau format d'une heure.

STAT sera de retour le mardi 9 septembre à 20 h.