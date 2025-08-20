Cette semaine, nous avons eu la chance de nous entretenir avec la comédienne Geneviève Schmidt sur le plateau de la nouvelle série Les Crues, dans laquelle elle incarne une femme d'affaires pleine de ressources qui aidera les humoristes à réaliser leur rêve de posséder un vignoble. Apprenez-en plus sur la comédie ici.

Nous en avons profité pour discuter avec elle de la prochaine saison de STAT et de ce qui attend son personnage d'Isabelle Granger dans cette nouvelle mouture hebdomadaire.

Elle nous indique d'abord qu'elle voit cette quatrième saison comme un renouveau. « Pour moi, c'est une nouvelle affaire. C'est une nouvelle fiction. »

Marie-Andrée Labbé a décidé de faire vivre à Isabelle Granger des méchantes montagnes russes. Elle va vivre des émotions exceptionnelles, autant positives que négatives.

« En ce moment, je danse avec le côté dramatique et le côté comique d'Isabelle Granger aussi », ajoute-t-elle.

Il y a une question de l'amour. On dirait qu'Isabelle Granger, sans un homme autour, ça ne fonctionne pas.

L'actrice est heureuse que l'autrice lui lance ce genre de défi de jeu. « Je suis une travaillante dans la vie et je pense que Marie-Andrée le sait. Donc, elle a décidé de me faire voyager dans cette montagne russe là. Puis... Je me pète une ride! »

En plus des jours de tournages (qui passent de 150 à 95) et du rythme, Geneviève Schmidt nous parle d'un autre changement important en lien avec le nouveau format. « On reçoit les textes d'avance », dit-elle. « Étant donné qu'on connaît notre personnage, il y a une façon de déposer des choses. [Par exemple], je sais qu'à l'épisode 8 vous allez comprendre ce que j'ai joué dans le 3. Il y a quelque chose de plus manipulateur aussi. »

Comme elle est habituée de ne pas connaître l'avenir de son personnage, elle préfère se garder certaines surprises. « Je sais qu'il y a des punchs qui vont arriver de Noël, tout ça. J'en connais, mais je ne veux pas tout savoir. Je ne veux pas trop que ça teinte mon jeu. »

En plus des Crues, Geneviève a deux ou trois autres projets qui viendront s'ajouter à STAT cet automne. « Je me sentais solide et en forme. J'avais dit à mon agent que je voulais me déstabiliser puis rencontrer de nouvelles personnes. Puis c'est ça que je fais en ce moment. [...] Mais à partir du 5 décembre, 6 décembre, je vais dormir jusqu'à Noël [rires] ».

Rappelons que STAT sera de retour en ondes le mardi 9 septembre à 21 h.

Une nouvelle bande-annonce est présentement diffusée à la télé. Découvrez ce qu'elle contient ici.

Notons que Geneviève Schmidt nous a également révélé si, oui ou non, Benjamin Gratton sera de retour dans le rôle de son fils. La réponse ici.