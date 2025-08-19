Un lieu enchanteur pour le tournage de la série Les Crues (photos)

Mardi, les journalistes étaient invités à visiter le plateau de la nouvelle série Les Crues, inspirée des personnages de scène d'Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, sur L'île D'Orléans.

C'est dans un paysage idyllique que prend racine les aventures du duo qui, en froid depuis la tournée Sul’gros vin, décide d’enterrer la hache de guerre pour réaliser un vieux fantasme : créer un vin à leur effigie. Avec l’aide d’une mystérieuse femme d’affaires, les deux trentenaires achètent un vignoble, mais constatent que leur grand rêve devient vite leur pire cauchemar.

L'équipe en est maintenant à la moitié du tournage. « C'est un magnifique plateau. L'ambiance est le fun. On a du plaisir, on rit beaucoup », indique la réalisatrice Isabelle Garneau, qui a travaillé sur de nombreuses comédies, dont Entre deux draps, Contre-offre, Vestiaires et plusieurs Bye Bye.

« Quand j'ai lu les scénarios, j'ai tout de suite été charmée. J'ai adoré le ton. Je trouvais que ça faisait du bien d'entendre des femmes être aussi... crues. Mais pas juste pas parce que c'est cru. Je ne dis pas ça de manière péjorative. Elles disent les vraies choses, sans gants blancs. »

Je trouve que ça fait du bien à l'écran d'avoir ce genre de personnages-là de femmes très fortes qui n'ont pas peur d'être imparfaites, d'être un peu tout croches, d'être peut-être jugées des fois. Mais ce n'est pas grave. Elles sont fidèles à ce qu'elles sont.

Les téléspectateurs risquent-ils d'être intimidés par ce ton plus cru? « Ça se peut que certaines personnes trouvent ça un peu trop raide. Ça se peut. Mais en même temps, les personnages sont déjà connus. On ne parle pas de deux filles qu'on ne connaît pas. Les gens qui ont vu leur spectacle, qui ont entendu parler des Grandes Crues connaissent déjà un peu leur ton. »

Elle ajoute : « Mais là, on n'est pas non plus dans les personnages de scène. On les voit dans leur quotidien. On leur fait vivre plein de situations loufoques ou même des fois, émotives. Elles vivent toutes sortes d'affaires. On n'est pas dans un show d'humour où c'est une heure et demie d'une ligne un punch très cru. »

Il y aura même un aspect « comédie romantique » entre Marie-Lyne Joncas et son meilleur ami, joué par Mikhail Ahooja. « Il est en amour avec elle depuis leur adolescence, mais elle non. Puis, on va voir au cours de la série si ça se développe, cette histoire. C'est comme l'espèce d'ange gardien de Marie-Lyne. Il est toujours là pour l'aider. Mais en même temps, c'est un pogne-cul qui fume du pot toute la journée et qui n'a pas beaucoup d'ambition dans la vie. Il va vivre une certaine transformation tout au long de cette épopée. »

Mikhail était déjà un bon ami de Marie-Lyne avant le début du tournage, mais il ne connaissait pas Ève. « Elle est vraiment formidable. C'est une fille de la Gaspésie, avec un grand cœur. [...] Leur amitié, leur complicité, leur dynamique, ça transparaît à l'écran. »

Les Crues arrivent sur Crave en 2026.