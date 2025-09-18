Un nouveau rôle pour Marc Beaupré dans le nouveau projet des créateurs de Chouchou

CRAVE dévoile aujourd'hui la distribution de la série Je te tiens des créateurs de Chouchou, la nouvelle oeuvre de l'auteur Simon Boulerice.

Dans la série, lorsque Raphaëlle (Amaryllis Tremblay), une jeune préposée aux bénéficiaires, devient l'aide-soignante du grand-père de Mathias , elle tombe sous le charme de ce dernier (Antoine Pilon) et de son amante Macha (Juliette Gariépy), une jeune femme à l'esprit libre qui travaille comme assistante sexuelle. Ce qui n'était au départ qu'une fascination innocente se transforme peu à peu en obsession. Sournoise et déterminée, elle parvient à s'immiscer dans les affaires du couple, jusqu'à prendre le contrôle de leur vie.

Aux trois comédiens principaux s'ajoute une formidable distribution, promettant de nous en mettre plein la vue et de nous faire vivre toutes les émotions.

À travers des personnages complexes - incarnés notamment par Kathleen Fortin, Etienne Lou, Gaston Lepage, Ellen David, Marc Beaupré, Aladeen Tawfeek, Simon Boulerice, Alexandre Vallerand, Elisabeth Chouvalidzé, Nathalie Coupal, Fabrice Yvanoff Sénat, Yanic Truesdale, Sabrina Bégin-Tejeda, Étienne Courville et Brigitte Poupart - la série explorera les profondeurs des désirs humains, les conséquences des choix individuels et l'impact des actions humaines sur la vie d'autrui.

Je te tiens est produite par PassezGo en collaboration avec Bell Média. La série est écrite par Simon Boulerice en collaboration avec Marie-Ève Bourassa; Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault assurent la réalisation.

Les huit épisodes de 60 minutes sont prévus sur Crave au printemps 2026.