Une nouvelle médecin fait son arrivée dans STAT la semaine prochaine

La semaine prochaine, dans STAT, une nouvelle médecin fait son arrivée dans l'intrigue de la série, provoquant au passage quelques remous.

En effet, Claudia Maltais, la nouvelle neurologue engagée par Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) la saison dernière, pour déboussoler Pascal St-Cyr (Normand D'amour), fait son entrée dans l'hôpital, dans l'épisode du 23 septembre.

Le personnage, qu'on avait entrevu la saison dernière, est interprété par Evelyne de la Chenelière (voir sa photo ici).

Comme on le sait, Pascal St-Cyr aurait eu des comportements inappropriés avec elle, à l'époque où celle-ci était étudiante. Évidemment, l'oncologue a bien changé depuis, mais les séquelles restent.

« Je n'ai plus peur de vous », lancera-t-elle au directeur du personnel, en venant vérifier si son emploi est remis en cause avec l'intérim de celui-ci et la situation dramatique de Laurent Lamy, qui est dans le coma.

Cette arrivée ne manquera pas de réveiller quelques squelettes dans le placard.

C'est à ne pas manquer les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

