Ce populaire humoriste arrive dans STAT le 4 novembre prochain

Lundi, à son micro de Rouge, Véronique Cloutier a annoncé que Matthieu Pepper sera bientôt de la distribution de STAT.

En effet, celle qui se fait appeler « La grande leveuse d'embargo » a annoncé en primeur que l'humoriste - fan de la série de Marie-Andrée Labbé - jouera aux côtés de Suzanne Clément dès le 4 novembre prochain.

Les détails de son rôle n'ont pas pu être dévoilés pour le moment, mais Matthieu a dit ceci à Véronique et les Fantastiques lundi : « Une journée tu es inconscient, l'autre journée tu pleures, l'autre journée tu fais une crise. Ce sont des affaires que je n'avais jamais vécues de ma vie. »

C'était vraiment particulier.

Véro, avec son sens inégalé de la répartie, lui a demandé : « Est-ce que ça t'intimide de jouer avec des grands acteurs... et Stéphane Rousseau? »

« J'ai joué avec Suzanne Clément et ça, c'est quelque chose quand même! », répond-il.

Il ajoute : « Il y a la mécanique, pour les caméras, pour l'équipe technique, on fait une mécanique, on fait le positionnement et les textes. Souvent, les gens ne mettent pas beaucoup d'émotion dans le texte. Et quand elle [Suzanne Clément] a passé au vrai, j'ai failli éclater de rire tellement que le clash était énorme. Elle est devenue Emmanuelle St-Cyr et ça m'a beaucoup impressionné. »

Vous pourrez voir Matthieu Pepper dans STAT dans trois semaines. En attendant, vous verrez aussi un couple de vedettes québécoises.

STAT est diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.