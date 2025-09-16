Accueil
Vidéo : Ce couple d'artistes aborde son arrivée prochaine dans STAT

Couple dans la vie, couple à l'écran.

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dans le 4e épisode de la nouvelle saison de STAT, les téléspectatrices et téléspectateurs auront droit à une nouvelle intrigue médicale, qui promet de nous tenir en haleine comme toujours.

Pour l'occasion, comme on vous l'annonçait il y a quelques semaines, la production a recruté un couple dans la vraie vie, pour interpréter mari et femme à l'écran. Voyez ici ce que l'autrice Marie-Andrée Labbé et la comédienne Geneviève Schmidt nous disaient à ce sujet.

C'est ainsi que le public pourra renouer avec les formidables comédiens Louise Laparé et Gaston Lepage. Celle-ci jouait jusqu'à la saison dernière dans Sorcières, tandis qu'on peut retrouver Gaston dans Temps de chien.

Voyez la vidéo dans laquelle il nous parle de leur expérience ci-dessus, dans l'entête de l'article.

Pour le moment, on connaît très peu de détails sur l'intrigue qui les concernera. Nous avons toutefois croisé le couple sur le tapis rouge des 40e Prix Gémeaux et ils ont accepté de commenter, en vidéo, leur arrivée dans la série.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Informations complémentaires

