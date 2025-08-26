Ce couple dans la vraie vie sera dans STAT cet automne

Dans le cadre d'une conversation avec l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, et la comédienne Geneviève Schmidt, qui incarne la chirurgienne Isabelle Granger, nous avons pu mettre la main sur plusieurs informations intéressantes concernant la nouvelle saison, qui arrive sur les ondes de Radio-Canada en format hebdomadaire dans deux semaines.

Parmi celles-ci, nous avons appris que deux comédiens, qui forment un couple dans la vraie vie, viendront incarner l'un des cas médicaux à découvrir cet automne.

Il s'agit des excellents Louise Laparé (voir sa photo ici) et Gaston Lepage (voir sa photo ici), qui sont ensemble depuis de nombreuses années.

Alors que Gaston Lepage nous fait rire depuis quelques saisons dans la comédie Temps de chien, Louise Laparé, elle, a fait la pluie et le beau temps dans la défunte série Sorcières pendant deux saisons, où elle incarnait Manon Lussier.

Dans STAT, nous savons qu'ils interprèteront des patients de l'hôpital Saint-Vincent, sans savoir précisément quelle intrigue ils vont porter.

Nous avons bien hâte d'en apprendre davantage!

Par ailleurs, durant les douze premiers épisodes de ce nouveau format hebdomadaire, nous pourrons voir différents cas médicaux, tous plus complexes les uns que les autres. Geneviève Schmidt nous confirme qu'il sera question d'alcoolisme, d'athlètes de boxe, d'un jeune handicapé, de cancer du sein et d'un bébé qui arrive à l'hôpital en crise. Ça promet, n'est-ce pas?

C'est à ne pas manquer, à compter du mardi 9 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Découvrez ici l'identité de la comédienne qui incarnera la femme de Laurent Lamy dans la série.