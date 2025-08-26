Cette comédienne interprétera la femme de Laurent Lamy dans STAT

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, nous avons eu l'occasion de croiser vos comédiennes et comédiens préférés, qui étaient tous réunis pour l'occasion.

Parmi ceux-ci, on retrouvait évidemment l'éclatante distribution de STAT, qui reprendra du service en format hebdomadaire les mardis à 20 h à compter du mardi 9 septembre. La direction de Radio-Canada nous a aussi présenté de nouvelles images de cette 4e saison, toujours écrite par Marie-Andrée Labbé, dans lesquelles on découvre qu'une nouvelle comédienne se joindra à l'ensemble.

On se souviendra que la troisième saison s'est terminée dans une escalade de violence, tandis que l'hôpital se faisait attaquer de toutes parts par des hommes et femmes masqués. Pendant cette révolte, l'un des personnages principaux a été particulièrement blessé. Sa vie était d'ailleurs en jeu dans les dernières secondes de la saison. Laurent Lamy survivra-t-il à ses blessures? L'autrice nous donnait la réponse ici.

C'est dans ce contexte que vous pourrez rencontrer sa conjointe, qui sera interprétée par la talentueuse Éveline Gélinas (voir sa photo ici).

L'interprète de la chirurgienne Isabelle Granger, Geneviève Schmidt, nous dit à propos de ce nouveau personnage : « Ce qui est le fun avec les personnages de Marie-Andrée, c'est qu'on n'est pas qu'une chose. On n'est pas qu'une fonction. Donc, moi, j'ai tourné avec Éveline. C'est quelque chose dont j'étais bien contente, parce que je l'adore comme comédienne. J'étais bien contente d'être sur le plateau. Puis elle a beaucoup de choses à livrer, mais dans une réserve quand même. Évidemment, on ne peut rien dire par rapport au punch, mais elle est parfaite pour ce rôle-là. Et je suis convaincue qu'il y a plusieurs femmes qui vont se mettre dans sa peau à elle. »

L'autrice nous confirme que la comédienne a eu plusieurs jours de tournage.

Voyez-la dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Nous avions pu voir Éveline Gélinas récemment dans les séries District 31, Marco Lachance et Alertes. En outre, il s'agit aussi de la conjointe du comédien Vincent-Guillaume Otis.

D'emblée, nous avons hâte de constater quel type de relation unit ces deux personnages, comme on sait que Laurent Lamy est un protagoniste particulièrement odieux. Sa femme est-elle même au courant de ses agissements et de sa personnalité au bureau?

C'est ce que nous découvrirons à compter du 9 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que ce jour-là, vous pourrez voir non pas un, mais deux épisodes de STAT. Voici comment.