Voici où reprendra l'intrigue de STAT cet automne

C'est avec un grand bonheur que nous avons pu nous entretenir, ce jeudi, avec l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, alors qu'elle foulait le tapis rouge de la première médiatique du spectacle Chicago, en compagnie de son neveu.

Nous en avons profité pour lui demander quelques informations privilégiées sur la prochaine saison de la série, qui passe au format hebdomadaire, ce qu'elle a généreusement accepté de nous donner.

Ce faisant, nous savons maintenant que l'intrigue reprendra quelques heures après l'invasion sauvage qui a tout fait basculer à l'hôpital St-Vincent.

« On est dans STAT, alors on rentre solide dans l'action. On est quelques heures après la finale », nous lance-t-elle sur un ton enjoué. « On part et il va falloir ramasser tout ça, évidemment. Pour le coup d'envoi de l'année, on va être dans la reconstruction. Comment Emmanuelle et Pascal vont récupérer tout leur monde et comment on va faire pour se refaire un hôpital qui se tient? »

On arrive avec des cas médicaux dès le premier épisode, fait que ça rentre fort.

« Je m'amuse là, c'est comme, on est dans le condensé je te dirais. Moi, je n'ai pas du tout étiré. Ce n'était pas l'idée. Il n'y a pas de temps mort. Moi, j'ai du fun, parce que là, j'ai comme une heure pour raconter une histoire que je faisais peut-être des fois en deux heures. Mais je veux que le public en ait autant pour son argent », nous explique-t-elle.

En ce sens, elle nous confirme d'ailleurs que les comédiens ont reçu les premiers textes : « Je suis contente, parce que les acteurs ont lu les textes et ils ont l'air d'être contents. C'était comme aussi un souhait que j'avais. Et Fabienne aussi est contente! »

Je voulais garder tout le monde, parce que je les aime trop.

Voilà la confidence qu'elle nous a faite, allant même jusqu'à confirmer le sort d'un des personnages les plus polarisants de la série :

Laurent Lamy, il n'est pas fort, mais il n'est pas mort.

Nous rencontrerons d'ailleurs sa femme et son fils dans la prochaine saison. Nous avons très hâte de découvrir les interprètes de ces deux nouveaux personnages.

Vous verrez aussi réapparaître le personnage de Claudia Maltais, joué par la comédienne Evelyne de la Chenelière, que nous n'avons qu'entrevue dans la troisième saison. Il s'agit de la neurologue que souhaitait engager Laurent Lamy pour nuire à Pascal. St-Cyr qui avait profité d'elle, à l'époque où elle était étudiante. Il est facile d'imaginer quelques frictions en ce sens!

C'est en septembre, les mardis à 20 h, que nous retrouverons toute la belle gang de STAT, sur les ondes de Radio-Canada. Avez-vous aussi hâte que nous?