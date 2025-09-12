Le fils de ce couple bien connu décroche un rôle dans STAT

Sur les ondes de Véronique et les Fantastiques mercredi, Véronique Cloutier a révélé que son fils, Justin Morissette allait jouer un rôle dans la prochaine saison de STAT.

Rappelons que nous avons pu voir Justin précédemment à la télé dans Premier trio.

Il sera le troisième enfant de la famille, après Delphine et Raphaëlle, à figurer au générique de la série de Marie-Andrée Labbé.

« Il a tourné deux jours. Une histoire incroyable », indique la fière maman.

« Il était super bon. C'est l’écho que j'en ai eu et je l'ai vu travailler de loin », réplique Stéphane Rousseau, aussi en studio.

D'ailleurs, ce dernier est aussi revenu sur cette première photo de couple partagée sur ses réseaux sociaux. S'il y avait eu une réflexion - très créative d'ailleurs! - pour annoncer qu'ils se fréquentaient, la publication de cette image est venue plus instinctivement.

« Ça s'est fait sur un coup de tête. C'est Elizabeth, la fille de Julie, qui a pris la photo pendant qu'on regardait STAT. C'était drôle parce que j'avais mon chandail de STAT. On s'est dit : "envoye, on la post". »

Nous apprenions aussi mercredi que le personnage de Pascale Renaud-Hébert sera bientôt - pour notre plus grand bonheur! - de retour à Saint-Vincent.

