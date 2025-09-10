Stéphane Rousseau partage une première photo de couple

Mardi soir, lorsque STAT était diffusé à la télé, Stéphane Rousseau a partagé une photo de sa conjointe, Julie Perreault, et lui sur ses réseaux sociaux.

Voyez l'image au bas de l'article.

Sur cette première photo de couple officielle, on constate que l'interprète d'Éric Perron porte un chandail de STAT. Déjà, les téléspectateurs rêvent d'avoir le leur. Se pourrait-il que celui-ci soit vendu prochainement? À suivre! On se rappellera que les précieuses tasses de District 31 n'ont, de leur côté, jamais été commercialisées malgré une demande soutenue des téléspectateurs.

Julie Perreault réalise les 24 épisodes de cette nouvelle version de la populaire série québécoise.

Stéphane n'avait d'ailleurs que des éloges pour le travail sur sa douce. Voyez-le l'encenser ici.

Nous vous invitons également à découvrir ici ce que les téléspectateurs avaient à dire suite au retour de leurs personnages préférés pour une 4e saison.

Le deuxième épisode de la 4e saison de STAT est offert dès maintenant sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.