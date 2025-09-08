Accueil
Stéphane Rousseau encense le travail de son amoureuse sur STAT

« Elle est extraordinaire, sincèrement ».

Image de l'article Stéphane Rousseau encense le travail de son amoureuse sur «STAT »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Julie Perreault a accepté de réaliser tous les épisodes de la quatrième saison de STAT, qui est passée du format quotidien à hebdomadaire cette année.

Ainsi, la réalisatrice travaille en proche collaboration avec son conjoint, Stéphane Rousseau, qui interprète le préposé au bénéficiaires, Éric Perron.

Nous avons demandé à l'acteur ce qu'il pensait du travail de sa douce.

« Travailler avec Julie, c'est fabuleux. Elle est extraordinaire, sincèrement, l'ambiance sur le plateau est douce, calme, posée. [Elle est] bien préparée. Elle sait où elle s'en va, puis elle nous met en confiance. Comme elle est actrice elle-même, elle sait nous diriger avec une main de maître. C'est fabuleux, c'est une belle expérience. »

Voyez-le encenser son amoureuse dans la vidéo ci-dessous.

STAT sera de retour en ondes le mardi 9 septembre à 20 h.

Nous avons eu la chance de visionner les deux premiers épisodes. Voici ce que nous pouvons vous en dire.

