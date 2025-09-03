Un cas troublant lance la nouvelle saison de STAT : Voici ce qu'on peut vous dévoiler

Après avoir vu les deux premiers épisodes en primeur, nous vous conseillons fortement de vous brancher à la nouvelle saison de STAT, dorénavant programmée les mardis, de 20 h à 21 h, sur les ondes de Radio-Canada. Maintenant qu'on sait qu'une excellente quotidienne prendra le relais dans la case horaire de 19 h, on peut tourner notre regard vers la création de Marie-Andrée Labbé, qui semble joliment bénéficier de son changement de format. Les deux premiers épisodes vont assurément reconquérir les adeptes de la première heure, tandis qu'on suit le personnel de l'hôpital Saint-Vincent, quelques heures après une violente invasion.

On se souviendra que bien des membres du personnel de l'hôpital avaient remis leur démission la saison dernière, pour protester contre la gestion despotique du directeur des services professionnels, Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau). On retrouve donc Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) quelques heures après les événements, alors qu'elle tente de porter à bout de bras l'urgence, seule au combat avec le préposé Éric Perron (Stéphane Rousseau) qui tente de l'aider du mieux qu'il peut, et l'infirmière Sophia St-Jean (Ludivine Reding) qui n'en mène pas large. Les autres ont tous suivi les recommandations de Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) et attendent les prochaines instructions en prenant une pinte au bar du coin.

De son côté, Pascal St-Cyr, qui était d'accord avec le plan initial, semble être de moins en moins certain de l'affaire, d'autant plus que Laurent Lamy se retrouve en bien mauvaise condition, entre la vie et la mort. Va-t-il survivre à ses blessures? Il faudra patienter un peu pour le savoir. Dans ce contexte, vous ferez la rencontre de sa femme, jouée par Éveline Gélinas, qui semble complètement investie dans la vie et les affaires de son mari, mais aussi totalement dans l'ignorance de qui il est réellement. Claude Coupal (Caroline Néron) manque aussi à l'appel. Comme on le sait, celle-ci a été enlevée par des malfrats. Elle va se retrouver devant un nouveau personnage, joué par Martin Dubreuil, qui pourrait bien faire bouger les choses à sa manière.

Évidemment, ce n'est pas parce que l'hôpital a subi un assaut que les cas médicaux cessent. Ainsi, dans les premiers épisodes, vous ferez la rencontre d'un homme, Alex Gervais, qui rentre à l'urgence avec un grave saignement au rectum. De quoi s'agit-il exactement? Emmanuelle, et le docteur Marco (Anglesh Major), revenu en sauveur, vont s'intéresser à ce cas qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Josette (Micheline Lanctôt), la travailleuse sociale, sera appelée en renfort. Elle sera aussi au coeur d'un autre cas, particulièrement troublant, qui implique un jeune garçon prénommé Léo (Arthur Arsenault). Celui-ci souffre d'une infection dans la bouche, un dossier médical qui va nous occuper pendant trois épisodes. Vous n'êtes pas au bout de vos peines avec cette histoire, tristement inspirée d'un cas réel, qui va vous balafrer un peu le coeur. Et que dire du jeune interprète qui est plus que craquant!

Les textes de Marie-Andrée Labbé, qui n'a certainement pas fini de nous surprendre, sont plus que jamais collés sur les réalités de notre système de santé, tout en continuant de s'intéresser aux personnages qu'on aime. À ses côtés, la réalisatrice Julie Perreault a choisi de magnifier cette réalité en multipliant les prises de vue dans les corridors, où les cas se croisent, et les interactions avec tous les patients, même les moins urgents.

La plus grande surprise de ce retour de STAT se trouve à la fin du deuxième épisode, alors qu'un personnage bien connu perdra la vie. Les conséquences risquent d'être importantes pour plusieurs. Mais ne comptez pas sur nous pour vous en dire plus à ce sujet, on ne voudrait surtout pas brimer votre plaisir de découvrir ce que cette équipe formidable a concocté pour vous cet automne. On vous conseille fortement de rester à bord du bateau (ou d'y monter si ce n'est déjà fait), vous ne serez pas déçus!

STAT reprend du service ce mardi 9 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode sera déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.