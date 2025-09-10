Voici ce que les téléspectateurs ont pensé du retour de STAT

Les téléspectateurs attendaient avec impatience le retour de STAT. Bien que plusieurs personnes déplorent encore que la série ne soit plus présentée en format quotidien, il est évident que cet excellent premier épisode a pansé la blessure d'abandon de bien des fans.

La finale avait de quoi marquer les esprits. Le petit garçon (apprenez-en plus sur lui ici) qui se retrouve avec du sperme dans la gorge a fait frémir tous les téléspectateurs dans leur salon.

« Ouf… quelle finale… et quel épisode ! ça part fort la saison 🙏🏼 »

« Je suis sous le choc!! J’ai lâché quelques mots d’église… 🤬 »

« Je m’attendais tlm à ça! Mais tlm dégouttant!:/ »

« Sérieux Stat... c'est trop des sujets sensibles, ça me met mal à l'aise.. »

« On ne l’a pas venu venir celle-là »

« Ça va être très difficile comme histoire ! Pauvre amour ! »

« C'est tellement une bonne émission mais que c'est épouvantable cette scène 😭 »

« Pauvre enfant. J'en est des frissons de dégoût »

Le fait que Sofia (Ludivine Reding) était la taupe, qu'elle ait fait couler des informations sensibles sur les membres du personnel hospitalier et qu'elle ait aidé Justine Rousseau (Sharon Ibgui) et sa bande à mettre leur plan à exécution a été l'un des revirements les plus inattendus de ce premier épisode.

Les téléspectateurs étaient aussi emballés par la nomination de Pascal (Normand D'Amour) comme DSP en remplacement de Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), présentement dans le coma. Le retour - peut-être momentanée - de Marco (Anglesh Major) réjouit aussi les téléspectateurs et tout le monde semble enclin à haïr en choeur la femme de Laurent Lamy. À suivre!

Rappelons que le deuxième épisode de STAT, qui offre une finale encore plus déroutante que celle du premier - est déjà disponible sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.