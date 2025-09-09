Rencontrez Arthur Arsenault : Le nouveau visage irrésistible de STAT

Les téléspectatrices et téléspectateurs ont enfin pu renouer ce mardi avec STAT, désormais offert en format d'un épisode de 60 minutes par semaine. Loin d'avoir perdu en qualité, la série s'avère particulièrement accrocheuse dès les premières minutes, tandis que l'on retrouve nos personnages préférés, de même que certaines intrigues qui s'annoncent assez bouleversantes.

L'une d'elles implique un jeune garçon, qui se présente à l'hôpital Saint-Vincent avec un « bobo » dans la bouche. Fidèle à ses habitudes, l'autrice Marie-Andrée Labbé nous réservait à ce sujet une surprise de taille en fin d'épisode, qui n'est pas sans nous chambouler un peu.

Cet enfant-là, il a du sperme dans sa bouche. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais dans son prélèvement, il y a des spermatozoïdes.

Voilà les mots qui concluaient l'épisode de ce mardi, pour notre plus grand effroi. Le père est-il impliqué dans cette sordide affaire? L'histoire se poursuivra dans les deux prochains épisodes.

À ce sujet l'autrice nous dit : « Je voulais qu'on rentre rapidement dans une histoire prenante puis poignante. Puis cette histoire-là s'y prêtait. Après, le petit gars, ben ça marche, il est bon, puis il est bon avec les acteurs, puis il s'entend bien avec tout le monde. Dans ce temps-là, c'est comme un miracle. Ça donne un moment magique. Il est super! »

Dans le rôle du petit Léo Sauvageau, on retrouve le jeune comédien Arthur Arsenault (voir sa photo ici), qui a une bouille absolument irrésistible!

Vous pensez l'avoir déjà vu ailleurs? Vous ne vous trompez pas!

Arthur Arsenault était l'un des enfants du lait, dans la plus récente campagne de publicité de Noël. Vous pouvez d'ailleurs voir l'une des publicités en exemple ci-dessous.

Du haut de ses cinq ans, le petit bonhomme aux yeux noisette et aux charmantes taches de rousseur a déjà plusieurs petits rôles à son actif, notamment en publicité. Il s'agit toutefois d'un premier rôle parlant pour Arthur dans une série de fiction.

On a pu le voir brièvement dans le film Menteuse cet été. Il sera aussi du film Les furies, à paraître en novembre sur grands écrans.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la production a bien choisi en le recrutant pour le rôle de Léo. Son petit air angélique rend cette intrigue de présumée agression encore plus troublante!

Sachez que vous pouvez dès maintenant voir le prochain épisode de STAT en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

La série se poursuit, sur les ondes de Radio-Canada, les mardis à 20 h.