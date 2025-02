Une populaire autrice comme invitée pour le prochain En direct de l'univers

La semaine prochaine à En direct de l'univers, vous aurez droit à une émission qui mettra en valeur les goûts musicaux d'une populaire autrice, comédienne et humoriste.

En effet, France Beaudoin recevra nulle autre que Kim Lévesque-Lizotte.

On peut certainement s'attendre à y voir son conjoint de longue date, le comédien Éric Bruneau. Est-ce que leur fille Marguerite, 7 ans, sera aussi de la partie, bien que les parents l'aient préservée de la vie publique jusqu'à maintenant?

Il n'est pas incongru de penser que nous pourrions y voir certaines distributions de séries écrites par Kim, qu'on pense à Avant le crash et Les Simone.

Pourrait-on aussi voir le maestro de la grand-messe dominicale, Guy A. Lepage de Tout le monde en parle, où Kim a été plusieurs fois collaboratrice, dans le siège du fou du roi.

Plus encore, les comédiennes Juliette Gosselin et Alexa-Jeanne Dubé, qui ont donné vie à la nouvelle adaptation de Moi et l'autre sur scène l'été dernier, pourraient aussi offrir une prestation.

Enfin, Kim Lévesque-Lizotte a plusieurs grands amis dans le milieu artistique, qui pourraient faire une apparition, que ce soit Guillaume Lambert, Monic Néron, Laurence Nerbonne, Marie Soleil Dion, Patrick Hivon et bien d'autres encore.

C'est à ne pas manquer le 22 février à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.