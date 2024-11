Une émission de Noël bien spéciale pour Les enfants de la télé

Plutôt que de fêter Noël de façon traditionnelle cette année, l'équipe des Enfants de la télé a décidé de célébrer les 25 ans de Dans une galaxie près de chez vous.

En plus de nous remémorer certains bons souvenirs du tournage de cette série jeunesse culte, nous aurons visiblement droit à quelques cantiques interprétés par un Brad (Stéphane Crête) à la chevelure hirsute.

Ce n'est pas la première fois qu'on célèbre l'émission de Claude Legault et Pierre-Yves Bernard au petit écran, mais on peut s'attendre cette fois à une rétrospective des plus festives, notamment parce que Mélanie Maynard, coanimatrice des Enfants de la télé, fait partie de la distribution de Dans une galaxie près de chez vous.

Voyez les photos, qui donnent un bon avant-goût de ce qui nous attend, au bas de l'article.

L'émission, intitulée Noël dans une galaxie près de chez vous, sera diffusée le mercredi 4 décembre prochain à 20 h.

Mentionnons que, en attendant ce spécial de Noël des Enfants de la télé, les fans de Galaxie peuvent visionner la série documentaire de Matthieu Pepper sur Crave et lire les scénarios originaux de la première saison, publiés aux Éditions Les Malins.