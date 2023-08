Une dure convalescence pour Christian Bégin : « J'étais souffrant, j'avais mal »

En mars dernier, Christian Bégin s'est fait opérer au cerveau, ce qui l'a amené à devoir mettre plusieurs engagements sur pause, et même en annuler un complètement.

Vendredi dernier, l'épisode de son retour en ondes à Y'a du monde à messe a été diffusé, et il a alors reçu une immense vague d'amour du public, heureux de le retrouver enfin. Celui-ci était d'ailleurs très émotif à la barre de son émission : tous les détails ici.

Lundi soir, il était en visite à Bonsoir bonsoir, et il a abordé pour une rare fois ces problèmes de santé qui l'ont pris de court.

Il raconte d'abord qu'il avait quelques symptômes qui n'inquiétaient pas sa médecin de famille, mais son amoureuse, hypocondriaque, a insisté pour qu'il passe un scan, qui s'est finalement avéré « providentiel ».

« On a découvert que j'avais une tumeur au cerveau », indique-t-il. « L'opération a dû se faire rapidement, parce que c'est une tumeur qui était bénigne, mais qui était mal placée et qui avait une grosseur qui menaçait ma vie. »

« On me dit : "Ce serait bien que vous mettiez vos papiers en ordre". [...] Là, en cinq jours, je me mets à refaire mon testament, ramasser mes affaires et dire à mon fils où sont les choses. Tout ça se passe à une vitesse exponentielle. [...] Il y a quelque chose qui était très irréel. »

Il ajoute : « Ç'a été une dure convalescence, surtout le premier mois, j'étais souffrant, j'avais mal et c'était long. » L'animateur précise également avoir perdu beaucoup de poids depuis l'opération.

Notons que Christian Bégin sera aussi de retour à l'animation de la 16e saison de Curieux Bégin.