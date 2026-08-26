Une comédienne d'Avant de le crash débarque dans Indéfendable

La cinquième saison d'Indéfendable débutera très prochainement.

En plus de suivre l'histoire de Maxime (Mathieu Baron), qui sera entre la vie et la mort après sa chute du viaduc, les téléspectateurs seront amenés à suivre les avocats du cabinet Lapointe-MacDonald & Nolin, qui défendront rapidement de nouveaux clients.

La première cause qui intéressera Léo (Sébastien Delorme) sera celle de Thomas Caron, accusé d'avoir poignardé son ami dans un restaurant bondé. Ce personnage sera interprété par David Laurin [photos ici]. Figure importante du théâtre au Québec, on a pu voir ce dernier sur nos écrans ces dernières années dans STAT et Dérive, notamment. Certains se rappelleront aussi de lui dans le film À vos marques... Party! 2 [photo ici].

De son côté, Kim (Julie Trépanier) défendra une certaine Katherine Côté, qui sera jouée par la comédienne Lise Martin (Alertes, STAT, L'île Kilucru). Dans les premiers épisodes de la saison, on rencontrera aussi le fils de celle-ci, le jeune Louka, victime de cyberintimidation. Ce dernier sera interprété par l'acteur Mathéo Piccinin-Savard, qu'on a pu voir dans La collecte, STAT ainsi que les séries jeunesses Le pacte et Les mutants.

Puis, la jeune Irlande Coté (photos ici), qui nous avait complètement éblouis dans Avant le crash, incarnera Maélys, une jeune fille de 16 ans, qui se retrouve prise malgré elle dans une situation troublante.

Nous vous invitons à découvrir la bande-annonce de la prochaine saison d'Indéfendable ici.

Indéfendable sera de retour sur les ondes de TVA le lundi 7 septembre à 19 h.