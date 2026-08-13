Découvrez enfin la bande-annonce de la 5e saison d'Indéfendable : Maxime entre la vie et la mort

La production d'Indéfendable nous avait largement inquiétés à la fin de la quatrième saison de la quotidienne, alors que Maxime (Mathieu Baron) plongeait vers une mort certaine pour protéger sa conjointe d'un assaillant.

Voilà que quelques mois plus tard, TVA dévoile enfin la bande-annonce de la cinquième saison, dans laquelle on reprend l'action quelques secondes après la chute terrible. On nous confirme d'emblée que Maxime se trouvera entre la vie et la mort. Va-t-il survivre à ses blessures?

« Si jamais il ne revient pas comme avant, moi ça veut dire qu'il faut que je m'occupe de lui et de notre enfant », peut-on entendre Kim (Julie Trépanier) dire, alors qu'elle constate dans quel état se trouve son amoureux.

Dans cette bande-annonce carabinée, on retrouve beaucoup d'indices sur ce qui nous attend cet automne. On peut d'ailleurs entrevoir plusieurs comédiennes et comédiens qui viendront porter des causes judiciaires dans la série, qu'on pense à Lise Martin, Guillaume Laurin, Alexandre L'Heureux, Jean-Marie Lapointe, Mathéo Piccinin-Savard, Simon Morin, Irlande Côté, Tony Conte et plusieurs autres.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

On constate aussi le retour de certains personnages désagréables, notamment Me Cédric Boileau (Peter Miller) et Tommy (Tom-Éliot Girard) qui avait été un stagiaire bien peu recommandable avant l'arrivée de Mélodie (Naïla Louidort).

On peut aussi entrevoir Olivier Renaud (Indomptables), qui arrive dans un rôle régulier d'enquêteur dans la série. Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir le résultat?

Enfin, Léo (Sébastien Delorme) retrouve son père (Jean Maheux) sévèrement battu dans une ruelle. Devra-t-il le placer en résidence, malgré les réticences de son paternel malade?

Indéfendable reprend du service, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA à compter du 7 septembre.

D'ici là, la production nous gâte d'une série dérivée, Indéfendable : Sans trace, qui débarque sur illico+ à compter du 20 août.