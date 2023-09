Une affaire criminelle saison 2 : Une nouvelle enquête haletante truffée de secrets

Secrets, mensonges et fautes professionnelles se côtoient dans la nouvelle saison de la série d'anthologie Une affaire criminelle, qui arrive sur nos écrans avec une intrigue haletante qui saura piquer votre curiosité dès les premières secondes. Avec sa constellation de formidables acteurs, à commencer par les protagonistes Alice Moreault et Julie Le Breton, la réalisation anxiogène de Pascal L'heureux et certaines thématiques fortement d'actualité, cette deuxième saison d'Affaire criminelle s'avère, elle aussi, un incontournable en cette rentrée automnale.

L'intrigue débute sur les chapeaux de roues alors que les téléspectatrices et téléspectateurs assistent en quelques secondes à une fusillade qui aura des ramifications dans toutes les sphères de l'histoire. Dans ce contexte, la vie de deux enquêteuses montréalaises – Laurence (Alice Moreault) et Geneviève (Julie Le Breton) – bascule.

En effet, Laurence a tiré sur un témoin qui venait de lui faire une révélation majeure au sujet de la disparition de son père, un ex-enquêteur qui s'est évanoui dans le décor sept ans plus tôt. Rapidement, le Bureau des enquêtes indépendantes est appelé en renfort pour déterminer si la jeune policière a commis un meurtre ou si elle a agi en légitime défense. Laurence en cache-t-elle plus qu'elle le dit?

C'est alors que débute ce grand-casse-tête de haut vol, élaboré par la formidable Joanne Arseneau (Faits divers), toujours aussi douée dans le suspense. L'autrice plonge tous ses personnages dans un maelstrom d'interrogations, dont personne ne sortira indemne. Ce faisant, celle-ci met de l'avant la sororité, celle qui sécurise et protège.

La scénariste ose aussi aborder le délicat sujet de la violence conjugale. Ce sont Julie Le Breton et Pierre-Yves Cardinal qui héritent de cette partition difficile, jouée à la perfection. Ils évitent la caricature, avec l'aide du réalisateur Pascal L'heureux qui a décidé de ne pas brusquer le public avec des scènes trop graves. Pourtant, le résultat est tout aussi efficace et vous fera détourner ça et là les yeux de l'écran.

Les adeptes voudront, comme c'est aussi le cas dans Aller simple : Survivre, percer le mystère, articulé autour d'allers-retours dans le passé, présentés dans l'ordre ou dans le désordre. C'est assez habile et fascinant. Au coeur de l'énigme, la comédienne Alice Moreault, qu'on a peu vue dans un rôle principal jusqu'à maintenant, tire son épingle du jeu à merveille, offrant un personnage mystérieux, à la santé mentale flageolante. Normand Daneau, Pierre-François Legendre, Luis Oliva, Mounia Zahzam, Hélène Major, Julie Ménard, Évelyne Rompré, Pierre-Paul Alain, Jean-Luc Terriault, Reda Guerinik, Hubert Proulx, Dany Boudreault, Kathleen Fortin et Neev Bensimhon complètent de belle manière la distribution toute étoile.

Cette nouvelle proposition, qui s'inscrit dans la mission de Noovo d'offrir davantage de divertissement de qualité, touche la cible. Les huit épisodes retiendront assurément, et avec raison, l'attention d'un large public. Voilà une autre série à mettre à votre agenda.

Une affaire criminelle sera présentée tous les mardis à 20 h sur Noovo, dès le 12 septembre.

Voyez nos images des artistes et artisans de la série dans la galerie ci-dessous.