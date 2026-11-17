France D'Amour a eu la chance d'interpréter son propre rôle dans L'Auberge du chien noir et la websérie Chef d'orchestre, puis a joué une professeure de musique dans VRAK la vie, mais outre cela, on l'a très peu vue en fiction au petit écran.

Voilà que la coautrice d'Indéfendable, Annie Langlois, nous révèle que l'autrice-compositrice-interprète québécoise sera bientôt au générique de la quotidienne de TVA.

« Elle va venir jouer la cousine de Kim [Julie Trépanier]. Ça va apporter toute une énergie différente », nous indique la scénariste.

Il faut dire que, physiquement, il y a définitivement une ressemblance entre les deux artistes rouquines.

Comme France D'Amour n'a pas l'habitude de jouer, la production l'a épaulée de façon particulière. « Nous, ce qu'on a fait dans ce temps-là, c'est qu'on essaie de rester le plus proche possible de la personnalité si elle n'est pas comédienne. C'est pour pas que le jeu soit difficile. »

On a vraiment taillé le personnage sur elle. Avec son énergie, sa drive, sa capacité à parler sans filtre.

Le personnage ne sera pas une chanteuse, mais une artiste. « C'est une peintre à qui il arrive quelque chose qui fait qu'elle ne peut plus peindre. »

Rappelons quand même que France D'Amour a l'habitude des caméras. En plus de sa carrière de chanteuse, elle a été coach à La voix et chroniqueuse à Bonsoir bonsoir. D'ailleurs, ses chroniques musicales sont toujours très appréciées des téléspectateurs.

Nous avons très très hâte de rencontrer son personnage dans Indéfendable l'hiver prochain!

Notons qu'un autre chanteur très populaire a décroché un rôle dans la quotidienne. On vous en parle ici.

La quotidienne se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.