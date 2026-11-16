Le populaire Marc Dupré, qui vient tout juste de lancer un duo avec une personnalité bien connue, se prépare à faire le saut du côté de la télévision, pour un rôle de fiction substantiel.

En effet, la coautrice d'Indéfendable, Annie Langlois, nous confirme que le chanteur a décroché un rôle dans la quotidienne. Nous pourrons l'y voir en 2027.

Pour l'occasion, l'artiste hérite d'un rôle particulièrement difficile, puisque le thème de la violence coercitive sera abordé dans cette nouvelle cause. Les autrices Izabel Chevrier et Annie Langlois ont planché sur une intrigue qui est tristement dans l'air du temps.

On peut décrire cet enjeu comme « un schéma répété et insidieux de comportements d'emprise, de domination, de manipulation et d'intimidation exercé par un partenaire ou un ex-partenaire au sein d'une relation intime ou familiale », selon le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC).

Marc Dupré interprétera le personnage de Nicolas Vézina. On se doute que c'est ce protagoniste qui fera vivre de la violence coercitive à un proche, mais cette information n'a pas encore été confirmée par la production.

Ce n'est pas la première fois qu'on peut voir Marc Dupré en fiction, lui qui avait joué de petits rôles dans les séries Les pêcheurs et En tout cas.

Ce sera intéressant de le découvrir dans un contexte beaucoup plus dramatique.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA. Découvrez ici quand recommencera la série après les fêtes.