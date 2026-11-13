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Musique

Vidéo : Katrine Sansregret lance un duo avec Marc Dupré et c'est magnifique!

Des voix qui se marient à merveille!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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Ce jeudi , à l'Espace St-Denis, avait lieu la rentrée montréalaise de Katrine Sansregret, qui lance un spectacle à son image : sincère, engagé et intense.

Pour l'occasion, plusieurs invités de marque étaient présents, dont Roxane Bruneau, qui signe la mise en scène du spectacle. 2Frères, Olivier Dion et Dan Daraîche figuraient également sur la liste.

« Revenir à l’Espace St-Denis, là où tout a commencé il y a six mois, c’est un cadeau. Entre les nominations à l’ADISQ, le gala et cette rentrée montréalaise, je vis l’automne le plus fou de ma vie. Chaque soir, quand le public chante mes chansons avec moi, je me rends compte de la chance que j’ai. Et ce n’est que le début : j’ai tellement hâte de retrouver les gens partout au Québec », a indiqué Katrine.

Marc Dupré était aussi de la partie pour souligner le lancement d'un nouveau EP acoustique, sur lequel on retrouve notamment un duo entre Katrine et Marc, sur la chanson « je n'entends plus ».

Le duo a offert la chanson en prestation et vous pouvez en voir un extrait dans la vidéo ci-haut.

Évidemment, plusieurs complices de Star Académie étaient de la partie, dont Romie Lacasse qui interprète « m'enfuir ici » en acoustique avec Katrine et Ariane Simard.

Voyez toutes nos photos de la soirée ci-dessous.

Rappelons que Katrine Sansregret s'illustrait récemment au Gala de l'ADISQ avait trois nominations, dont Révélation de l'année, Album de l’année | Succès populaire et Album de l’année | Adulte contemporain pour l'album j'écris les problèmes qu’on est en train de laisser à nos enfants, disponible sur toutes les plateformes, de même qu'une nouvelle version acoustique comprenant quatre chansons. C'est à écouter!

Première Katrine Sansregret

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Première Katrine Sansregret
Sur la photo : Christian Marc Gendron © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Première Katrine Sansregret
Sur la photo : Christian Marc Gendron © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Première Katrine Sansregret
Sur la photo : Sonny Caouette © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Première Katrine Sansregret
Sur la photo : Sonny Caouette © Showbizz.net / Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

Photo de Katrine Sansregret
Katrine Sansregret
Photo de Marc Dupré
Marc Dupré

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