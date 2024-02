Qui n’a jamais entendu sa mère signifier son désaccord en répliquant «en tout cas»? Danielle et ses enfants, Chloé et Fred, entretiennent une relation tendre, houleuse et franchement comique. Danielle vient tout juste de les rejoindre à Montréal, où ils vivent déjà depuis 12 ans. Gravitent autour d’eux d’autres personnages: Claudette, la mère de Danielle et Hélène, Simon, l’ancien chum de Chloé devenu son meilleur ami, Jim, l’excentrique professeur d’université de Danielle, Sophie, la blonde de Fred, Marie, la voisine de Danielle qui a un fils, Nicolas, Hélène, la sœur de Danielle qui entretient une relation idyllique avec sa fille Alexandra. Tout ce beau monde s’épaule au travers de petites et grandes joies, de défis personnels et professionnels, et d’innombrables conseils souvent non sollicités, mais donnés avec humour bien entendu. Puis, au cœur de tout cela, Chloé et Danielle, qui à l’image des relations mères-filles que nous connaissons, en vivent une complexe et humaine, mais avec beaucoup d’amour.