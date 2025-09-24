Un procès prend une tournure désastreuse dans Indéfendable

Note : Si vous n'avez pas regardé l'épisode de ce mercredi d'Indéfendable, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant. Des détails importants de l'intrigue sont abordés ci-dessous.

Ce mercredi, les adeptes d'Indéfendable ont sans doute eu un choc dans leurs salons, en entendant la jurée prononcer le verdict dans l'affaire Léo MacDonald (Sébastien Delorme), accusé d'avoir tué Dylan Blondin (Patrice Godin). Coupable!

Québecor marquait le coup ce mercredi avec une campagne publicitaire en chair et en os qui nous a complètement épatés!

Contrairement aux téléspectateurs, qui ont vu la scène et compris que Léo avait agi en légitime défense, le jury lui n'a pas cru à l'histoire du criminaliste, d'autant plus que le fusil de Dylan Blondin a disparu et que Léo a menti sur le fait qu'il possédait une arme à feu.

Le procureur de la couronne a mis un dernier clou dans le cercueil de Léo en montrant des images au procès, dans lesquelles ont voyait Ti-Bill (Jean Maheux) aller jeter quelque chose dans une poubelle, quelques minutes après le délit de fuite, présumément une arme.

Chose certaine, l'autrice Izabel Chevrier a réussi à en surprendre plus d'un avec ce verdict, alors que la plupart des téléspectateurs croyaient, encore hier, que Léo serait disculpé et que le Sergent Diaz (Thomas Vallières) irait croupir en prison. Il faudra patienter pour cela!

Dès jeudi, vous verrez que c'est un énorme coup dur pour Léo, qui tombe en état dépressif, ses amis et sa famille. Le cabinet Lapointe-MacDonald-Nolin mettra tout en oeuvre pour poursuivre les recherches et trouver des preuves qui pourraient finalement innocenter Léo. Ceci deviendra leur cheval de bataille dans les prochaines semaines. Ce n'est pas un dossier simple, puisque Diaz continue de jouer du coude, tandis que Boivin (Hugo Girard) a disparu dans le décor.

Qui réussira à trouver la pièce manquante du puzzle, pour extirper Léo de ce mauvais pas? Serait-ce son bon ami Maxime (Mathieu Baron), qui a tout de suite compris la double identité de Diaz? Serait-ce Me Alain (Maxim Roy), dont les connexions avec le gang criminalisé pourraient devenir un atout? Ou serait-ce ce personnage qui fait l'objet d'une hypothèse récurrente chez les téléspectateurs?

Il faudra être au rendez-vous pour la suite, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Notez que deux nouvelles causes judiciaires sont lancées cette semaine. On vous en dit plus à ce sujet ici.