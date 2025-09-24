Accueil
Une campagne de publicité brillante pour Indéfendable à Montréal aujourd'hui

Sébastien Delorme impliqué.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Comme c'est ce mercredi soir que nous apprendrons le sort que les jurés réservent à Léo dans Indéfendable, la production a décidé de faire un coup d'éclat devant les bureaux de Québécor à Montréal.

En effet, Sébastien Delorme, menotté, a été escorté par des policiers derrière une baie vitrée représentant la salle d'audience.

L'idée est formidable! Voyez les images ci-dessous.

Il faut dire que les choses n'augurent pas très bien pour Léo dans Indéfendable, qui a caché à ses avocats qu'il s'était débarrassé d'une arme dans une poubelle après avoir foncé sur Dylan Blondin (Patrice Godin) avec sa voiture.

Le policier corrompu Alec Diaz (Thomas Vallières) veut que Léo se retrouve derrière les barreaux et a mis tout en place pour arriver à ses fins. Accomplira-t-il son plan machiavélique?

La réponse ce soir, 24 septembre, à 19 h sur les ondes de TVA.

