Indéfendable : Les téléspectateurs ont une hypothèse concernant ce personnage

Le personnage du criminel Robert Boivin (Hugo Girard) engendre beaucoup de questionnements de la part des fans d'Indéfendable.

Il faisait partie de la bande de Dylan Blondin (Patrice Godin), puis a aidé le policier véreux Alec Diaz (Thomas Vallières) à cacher l'arme lors de l'accident dans le stationnement sous-terrain, mais refuse d'assassiner Léo (Sébastien Delorme) malgré les demandes insistantes de Jeffrey (Anthony Therrien) en prison. Il ira même jusqu'à mettre l'avocat en garde contre le danger qui le guette.

Énormément de téléspectateurs ont émis l'hypothèse que Robert Boivin serait, en fait, un policier sous couverture.

