Indéfendable : Les téléspectateurs ont une hypothèse concernant ce personnage

Le personnage du criminel Robert Boivin (Hugo Girard) engendre beaucoup de questionnements de la part des fans d'Indéfendable.
Il faisait partie de la bande de Dylan Blondin (Patrice Godin), puis a aidé le policier véreux Alec Diaz (Thomas Vallières) à cacher l'arme lors de l'accident dans le stationnement sous-terrain, mais refuse d'assassiner Léo (Sébastien Delorme) malgré les demandes insistantes de Jeffrey (Anthony Therrien) en prison. Il ira même jusqu'à mettre l'avocat en garde contre le danger qui le guette.
Énormément de téléspectateurs ont émis l'hypothèse que Robert Boivin serait, en fait, un policier sous couverture.
Les gens s'imaginent, du même coup, que Boivin aura un rôle important à jouer dans le procès de Léo, qui débute ce lundi.
Rappelons que beaucoup de téléspectateurs se sont aussi demandés si la cause de Léo prendra encore beaucoup de place dans Indéfendable ou si la conclusion nous sera bientôt livrée. Nous vous révélons une partie de la réponse ici.
Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.