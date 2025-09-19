En a-t-on encore pour longtemps avec la cause de Léo dans Indéfendable?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs se demandent combien de temps durera l'histoire de Léo : la préparation du procès, le procès lui-même et la suite pour lui.

On peut vous dire que nous en avons encore pour plusieurs semaines (et probablement des mois) avec cette intrigue.

La procès de Léo débutera dès lundi prochain. Mardi, Ti-Bill, nerveux, viendra témoigner au procès de son fils et une bombe explosera en salle de cour lors du contre-interrogatoire de Léo. Mercredi, le cabinet est en attente du verdict qui décidera du sort de Léo. Ils en profiteront pour tenter de comprendre quel est le rôle de Diaz dans cette histoire.

ATTENTION! LA SUITE DU TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS. SI VOUS VOULEZ VOUS GARDER LA SURPRISE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

L'épisode jeudi s'intitule « réel cauchemar ».

Face au verdict qu'il vient de recevoir, Léo est complètement sous le choc. Sarah, Maxime, Lapointe, Kim et Ti-Bill réagissent du mieux qu'ils peuvent, mais c'est difficile à encaisser. Une idée pourrait aider Léo, mais en vaut-elle la peine?

Les téléspectateurs seront surpris de la tournure que prendra l'histoire à partir de là. Sébastien Delorme ne quittera pas la série, mais disons que l'acteur aura de nouveaux défis et que le personnage vivra des montagnes russes d'émotions.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi è 19 h sur les ondes de TVA.